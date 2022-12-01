وزير الرياضة يهنىء طالبة من ذوي الهمم بعد فوزها بمسابقة الفنون التشكيلية

هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة صفاء طه، الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة من ذوى القدرات الخاصة والهمم، والتى استطاعت الفوز بالمركز الأول فى مسابقة الفنون التشكيلية على مستوى الجامعة، متميناً لها مزيداً من النجاح والتفوق العلمى والأدبي والفنى خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الرياضة إن الطالبة تعد نموذجاً إيجابياً على الإصرار والتحدى، والقدرة على النجاح والتفوق والتميز بين زملائها، وحرصها على التزود بالعلم وتطبيق ما تدرسه عملياً من خلال ممارسة مهنة الإعلام، وكذا تفوقها الرياضى والفنى فى المجالات التى تُبدع بها، مشيراً إلى تواصل المعنين بالوزارة معها خلال الأيام المقبلة لإشراكها فى الأنشطة المختلفة التى يتم تنفيذها.

فى السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تحرص دوماً على دمج ذوى القدرات والهمم فى كافة المشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة خصيصاً لهم على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية، ووفق احتياجاتهم ومتطلباتهم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وأطلقت وزارة الرياضة، اليوم، خامس فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية ببورسعيد تحت شعار الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا "، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

من جانبه، أكد د.أشرف صبحي أن هناك لجنة مركزية من الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة تتابع سلسلة القوافل التعليمية مع الجهات الشريكة تواصل دائم مع سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام علي القوافل التعليمية، حيث إستهدفت القوافل مشاركة كثيفة علي مدار اليوم الأول وتستمر حتي غدًا الجمعة لــ ٢٢٥٠ طالبًا وطالبة بواقع مشاركة ٦٥٠ طالبًا للمرحلة الثانوية، مشاركة 750 طالبًا للمرحلة الإعدادية و٨٥٠ مشاركًا بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا " داخل مدارس بور سعيد الثانوية بنات ، القناة الإعدادية بنات بورسعيد الإعدادية بنين، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وتخلل اليوم الأول لعقد القوافل ، تنفيذ لقاء حواري حول البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا" ، حيث أعرب المشاركون عن أهمية تنفيذ البرنامج نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .

ومن المقرر أن تصل القوافل إلي 300 ألف طالبًا وطالبة بــ16 محافظة بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمحافظات الحدودية والصعيد .