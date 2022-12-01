الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقد حوارات مجتمعية استعدادًا للمرحلة الثانية من «حياة كريمة» ببني سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصلت سلسلة الاجتماعات واللقاءات الحوارية المجتمعية، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استعدادًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم عقدها تحت إشراف الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسق عام المبادرة بمحافظة بني سويف.

وتم عقد لقاء جماهيري وحوار مجتمعي بمجلس قروي إبشنا مركز بني سويف، مع أهالي قرية إبشنا وتوابعها، في حضور العقيد عادل زكريا المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وجمع غفير من المواطنين، بمجلس قروي إبشنا.

استهدف الحوار الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة، وفق رؤية أبناء القرى لتنفيذها على أكمل وجه، ملبية طموح واحتياجات القرى، من خلال إشراك الأهالي في المبادرة بالاستماع لمتطلبات القرى من المشروعات الخدمية، وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات، حيث تم الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، والإجابة على تساؤلاتهم، واستفساراتهم، حول المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بقرى المركز.

وخلال الحوار تم التأكيد على أن المبادرة تشمل العديد من المحاور والتي يتم من خلالها النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في قطاعات (التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف  والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

التعليم والصحة البنية التحتية الشباب والرياضة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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