مصر في الصحف الدولية| سحر مصر الغريب يجعلها الأفضل.. وتوت عنخ آمون نقطة التحول في التاريخ

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على سحر مصر الغريب الذي جعلها الوجهة الأبرز للسفر في عام 2023 فهي تجمع بين عبق الماضي وتطور الحاضر وهو مزيج ساحر يجذب الملايين من الزوار لأرض الفراعنة فضلاً عن الرحلات النيلية التي لا مثيل لها في العالم، كما تحدثت الصحف عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي كانت نقطة التحول في تعامل مصر مع تراثها ورفض النهب الاستعماري له، حيث أكدت الصحف أن مصر الأجدر بالحفاظ على آثارها وعرضها بعد أن أبهرت العالم في موكب نقل المومياوات لمتحف الحضارة والتطور الكبير لطريق الكباش، فضلاً عن تحدث الصحف عن روعة منتجع شرم الشيخ الساحلي ما يجعلها جنة على الأرض.

فوربس: سحر مصر الغريب يجعلها الاختيار الأمثل للسفر في 2023

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أنه مع استمرار العودة المكثفة للسفر وقضاء العطلات بالخارج بعد إنهاء معزم الدول القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، فإن هناك عدد لا يحصى من المسافرين يرغب في العودة إلى حقبة ماضية، عندما كان التجوال في العالم أكثر لطفًا، وأبسط، ما يجعل مصر الاختيار الأمثل للمسافرين في عام 2023.. اقرأ المزيد

واشنطن بوست: مصر الأجدر بحفظ تراثها وتوت عنخ آمون نقطة التحول

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه قبل قرن من الزمان وفي مثل هذا الشهر، تصدرت مصر عناوين الصحف الدولية بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بمدينة الأقصر، لقد كان اكتشافًا أثريًا أثار اهتمامًا شعبيًا مفاجئًا بمصر القديمة، بمساعدة من نشرات الأخبار والصور.. اقرأ المزيد

صحيفة صينية: المتحف البريطاني رمز للعنف الثقافي الغربي ضد مصر وتاريخها الفرعوني

أكدت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، أن الجدل حول من يملك القطع الأثرية القديمة شكّل تحديًا متزايدًا للمتاحف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا، وسلطت الأضواء على القطعة الأكثر زيارة في المتحف البريطاني وهي حجر رشيد التي تعود في الأصول إلى حضارة مصر القديمة.. اقرأ المزيد

إسبانيا تعيد حضارة مصر القديمة للحياة بمعرض فرعوني في ماريوكا

أكد موقع "ذا أوليف بريس" الإسباني، أن مصر القديمة تعود للحياة مرة أخرى، في مدينة بالما دي مايوركا في إسبانيا، حيث يمكن للزوار مشاهدة نسخ من عرش توت عنخ آمون، والتابوت الحجري والقناع الجنائزي، والكاتب الجالس، ونسخة بالحجم الطبيعي من حجر رشيد.. اقرأ المزيد

صحيفة إفريقية: شرم الشيخ.. مدينة السلام وجنة المسافرين

قالت صحيفة "ذي إيست أفريكان" الإفريقية، شرم الشيخ مدينة السلام وجنة المسافرين تشتهر بجمال مناظرها الطبيعية الخلابة وطقسها الدافئ وبتاريخها الطويل في استضافة محادثات السلام الدولية.. اقرأ المزيد

«ذا تايمز»: كيف أصبح توت عنخ آمون الملك الصبى أشهر فرعون مصرى؟

نشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، تقريرا عن توت عنخ آمون، وكيف أصبح الملك الصبي أشهر فرعون مصري؟.. اقرأ المزيد

تقرير يونانى: مصر قد تزود أثينا وقبرص بالكهرباء خلال 5 سنوات

قال موقع pentapostagma اليوناني، إنه مع زيادة إنتاج وتصدير مصر للكهرباء، فإن القاهرة قد تزود اليونان وقبرص بالكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة.. اقرأ المزيد