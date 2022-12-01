الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعيد حضارة مصر القديمة للحياة بمعرض فرعوني في ماريوكا

معرض الحضارة المصرية
معرض الحضارة المصرية في إسبانيا

أكد موقع "ذا أوليف بريس" الإسباني، أن مصر القديمة تعود للحياة مرة أخرى، في مدينة بالما دي مايوركا في إسبانيا، حيث يمكن للزوار مشاهدة نسخ من عرش توت عنخ آمون، والتابوت الحجري والقناع الجنائزي، والكاتب الجالس، ونسخة بالحجم الطبيعي من حجر رشيد.

وتابع الموقع أن ‌المعرض الجديد يعرض أعمال وعجائب مصر القديمة إلى مايوركا في فصل الشتاء هذه، تحت عنوان "كنوز مصر''، حيث حان الوقت للاحتفال بحدثين حاسمين في تطور علم المصريات، وهما الذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة الهيروغليفية بفضل حجر رشيد، والذكرى المئوية الأولى لاكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.

- نسخ من أشهر التحف الفنية الفرعونية

وأضاف أن مجموعة مؤسسة صوفيا الاحتفالية تضم نسخ من أشهر التحف الفنية الفرعونية، وتشمل العديد من  النماذج للمقابر المصرية ومقاطع فيديو وورش عمل وجولات إرشادية للمدارس والمجموعات المهتمة بهذه الحضارة الرائعة.

وأشار  موقع "ذا أوليف بريس، إلى أنه من بين القطع التي سيتم تسليط الضوء عليها نسخة من عرش توت عنخ آمون، والتابوت الحجري والقناع الجنائزي، والكاتب الجالس ونسخة بالحجم الطبيعي من حجر رشيد، مثل بقية المجموعة، صنعها متطوعون ثقافيون في مؤسسة صوفيا ورشة الفنون الجميلة في بالما.

- مساحة للأطفال لكتابة أسمائهم بالهيروغليفي

وأوضح أنه سيكون هناك أيضًا مساحة للأطفال لكتابة أسمائهم بالهيروغليفية، بينما سيتمكن الكبار من تعميق معرفتهم من خلال لوحات معلومات المعرض والمحاضرات والجولات المصحوبة بمرشدين مع أمين المعرض وورش العمل المتخصصة المختلفة التي تم تنظيمها حول هذا الموضوع معرض، المعرض من تنسيق خافيير فيلار، عالم المصريات ورئيس مؤسسة صوفيا.

ويشرح فيلار "نريد أن نشارك مع المجتمع والسياح الذين يزوروننا، الشغف بمصر، التي ولدت حضارة لا تزال تعجبنا اليوم بأسرارها وجاذبيتها وطول عمرها".

وأكد الموقع أن "فيلار" قام برحلات منتظمة وبعثات دراسية إلى أرض الفراعنة لأكثر من عقدين وقدم دورات ومحاضرات حول هذا الموضوع في إسبانيا والمكسيك وهندوراس وجواتيمالا.

وقال: "بعد عقود من تدريس التاريخ واللغة والفن والدين في مصر القديمة، يسعدني أن أقدم هذا المعرض التعليمي والتجريبي في مايوركا، والذي آمل أن يثير اهتمام وفضول الزوار".

وأكد الموقع أن المعرض سيقام في مركز التاريخ والثقافة العسكرية لجزر البليار في شارع كالي سان ميجيل ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

مصر القديمة اسبانيا عرش توت عنخ آمون حضرات فرعوني الفرعون حجر رشيد

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وائل لطفي

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