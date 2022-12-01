صحيفة إفريقية: شرم الشيخ.. مدينة السلام وجنة المسافرين

قالت صحيفة "ذي إيست أفريكان" الإفريقية، شرم الشيخ مدينة السلام وجنة المسافرين تشتهر بجمال مناظرها الطبيعية الخلابة وطقسها الدافئ وبتاريخها الطويل في استضافة محادثات السلام الدولية.

وروت الصحيفة تجربة لأحد مراسليها أثناء زيارته المدينة للمشاركة في مؤتمر المناخ، والذي قال: “عند وصولي اتضح أن هدوء شرم الشيخ، المدينة السياحية التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للأطراف حول المناخ (COP 27)، كان مفيدًا للغاية، لا سيما بالنظر إلى أنني قضيت ما يقرب من 30 ساعة في السفر”.

وقال مراسل الصحيفة: "بدأت رحلتي في اليوم السابق، حيث انطلقت من أروشا في تنزانيا براً إلى مطار جومو كينياتا الدولي في كينيا، حيث استقلت رحلة مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي ثم إلى مطار شرم الشيخ، وعندما خرجت سيارتنا من مطار شرم الشيخ، استقبلنا لافتة ضخمة كتب عليها: "مرحبًا بكم في شرم الشيخ، مدينة السلام".

وتقع في شبه جزيرة سيناء الخلابة على البحر الأحمر، وتشتهر المدينة المصرية بتاريخها الطويل في استضافة محادثات السلام الدولية.

وأضاف المرايل: “أثناء القيادة عبر المدينة، لاحظت أنه على الرغم من أنها مترامية الأطراف؛ إلا أن المباني متناثرة- معظمها شقق سكنية وفنادق فاخرة- وهي هادئة بشكل مذهل ونظيفة للغاية على الرغم من أن أعمال البناء تجري في كل منعطف تقريبًا”.

وتابع: “منذ نشأتها كقرية لصيد الأسماك، أصبحت المدينة الآن منتجعًا سياحيًا مزدهرًا ومتزايدًا يلبي احتياجات السياح الترفيهيين المتزايدين باستمرار من جميع أنحاء العالم، ومنذ بداية شهر نوفمبر، استقبلت المدينة عشرات الآلاف من الزوار في اجتماع COP 27”.

واستكمل: “يُعد حي خليج نعمة الفاخر على طرف شبه جزيرة سيناء، والتلال المسننة التي ترتفع من الصحراء، وأميال الشواطئ الرملية البيضاء، وطقس الشتاء الدافئ يجعل شرم الشيخ ملاذا للمسافرين، وهذا هو المكان الذي كان يقيم فيه معظم المندوبين”.

وقال المراسل الصحفي: “خليج نعمة صديق للناس وهناك مقاعد في جميع أنحاء الشوارع حيث يمكن للناس الاسترخاء والالتقاء مع الأصدقاء وحتى تناول المشروبات أثناء الاستمتاع بإطلالات الحي المضاء بشكل جميل، بعض الشوارع عبارة عن مناطق خالية من السيارات، وعادة ما تكون مزدحمة حتى الساعة الثانية صباحًا، مع عروض الرقص المصري التقليدي”.

واختتم: “تناولت جميع وجباتي في مطعم كنعان، واستمتعت كل مرة بطبق كفتة، وهو عبارة عن لحم مفروم ممزوج بالبصل والثوم والبقدونس يقدم عادة مع البطاطس الأيرلندية أو الأرز ومجموعة من الخضار”.