الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بتصنيف «التايمز».. الجامعة اليابانية الرابعة على مستوى الجامعات المصرية والـ 22 عربيا

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجي، عن حصد الجامعة 
للمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية و الـ 22 على مستوى الجامعات العربية في تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات العربية لعام 2022.

وأشاد رئيس الجامعة بتحقيق الجامعة  لهذا الإنجاز رغم مرور 12 عاما فقط على إنشائها، موضحا  أن ذلك  يرجع الى الدعم الكبير من مجلس الأمناء والتعاون مع العلماء اليابانيين المتميزين، و وجود معامل ومراكز تميز متطورة الى جانب مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، الذين يعدوا من أفضل العلماء على المستوى الوطنى ونخبة من الباحثين و مهندسى المعامل والإداريين والطلاب.

وأضاف "عدلي"، إن الجامعة تضع أولوية لدعم جودة الإنتاج العلمي لعلمائها، كما تحرص على تعزيز التعاون مع  الجهات الصناعية ودعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلول لمشكلات الصناعة لزيادة القيمة المضافة، كما تحرص  الجامعة على استثمار الخبرات اليابانية في تطوير المجالات التعليمية والبحثية، والالتزام بالنموذج الياباني فى التعليم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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