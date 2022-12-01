ضبط 20 طن أرز شعير قبل البيع بالسوق السوداء فى البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، بحملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية قدرها 20 طن أرز شعير موسم 2022 داخل أحد المخازن، وذلك لمخالفة القوانين والقرارات التموينية وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتوريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية واتخاذ اللازم قانونا.

ياتى ذلك بناء على تعليمات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع العميد محمود زين العابدين من الإدارة العامة لمباحث التموين والعقيد حسام البدري مدير مباحث التموين بالبحيرة، وتوجيهات أشرف عبد الحميد وكيل المديرية، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وخالد زنقير مدير إدارة تموين حوش عيسى، وحسام المزين رئيس الرقابة التجارية.