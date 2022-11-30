الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: يمكن إجراء تحقيق بشأن استحواذ إيلون ماسك على تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إجراء تحقيق بشأن صفقة استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر.

وقالت يلين فى تصريحات صحفية، اليوم، إنه من شأن التحقيق من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة أن يكون مناسبًا في حال وجود أي مخاطر.

ورفضت يلين تقديم أي توضيحات بشأن التحقيق المحتمل في صفقة إيلون ماسك.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق نقلًا عن مصادرها بأن لجنة الاستثمارات الأجنبية تعمل على دراسة ما إذا كانت لديها الصلاحيات الضرورية لإجراء التحقيق بشأن استحواذ ماسك على تويتر.

الاتحاد الأوروبى يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة

وفى وقت سابق من اليوم، حذر المفوض الأوروبي لشئون السوق تييري بريتون رئيس تويتر إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي".

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بريتون لمالك تويتر: "ما زال هناك عمل ضخم أمامنا" لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحفيين، ونشرته فرانس برس.

وسبق أن ذكّرت المفوضية الأوروبية إيلون ماسك، في أواخر أكتوبر الماضي، بأنه يجب عليه اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر. 

وقال تييري بريتون، حينها: "في أوروبا، سيطير الطائر وفقًا لقواعدنا".

بدوره، رد ماسك قائلًا "لقد تم تحرير الطائر"، في إشارة إلى شعار تويتر. 

كان ماسك قد أعلن في الأصل عن خططه لرفع الحظر مدى الحياة على تويتر في مايو الماضي، مما أثار انتقادات شديدة حول العالم، لأن حسابات المحظورين على منصة التواصل الاجتماعي تشمل الموالين لمجموعات كيو أنون ونظريات المؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف، وناكري وجود مرض كوفيد-19 والنازيين الجدد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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