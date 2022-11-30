هشام يكن: البرازيل يلعب للاستمتاع.. ومتوقع وصول السنغال لنهائي المونديال

قال هشام يكن، نجم منتخب مصر سابقاً، إنه حتى الآن لا يوجد بدائل في العالم تصلح أن تكون بمكانة ميسي ورونالدو، حيث لم يظهر حتى الآن بطولات فردية في مباريات كأس العالم 2022.

نهائي كاس العالم

وأكد يكن، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المغرب والسعودية من أفضل المنتخبات العربية التي استطاعت الظهور وتقديم أداء قوي في كأس العالم بقطر.

الاستمتاع والحماس

وأضاف في حديثه أن المنتخب البرازيلي يلعب كرة القدم من أجل الاستمتاع وليس المكسب فقط، ولهذا مباريات البرازيل تعطي المشاهد إثارة واستمتاع.

وأشار إلى أنه يرغب في رؤية مباراة البرازيل وإنجلترا، لأن تلك المباراة ستشهد حماس كبير من قبل الفريقين، كما أنه يتوقع وصول منتخب السنغال إلى المربع الذهبي النهائي.