تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

كشف تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لـ بولندا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة الأرجنتين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة بولندا والأرجنتين في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة بولدا والأرجنتين في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، فيقوده المهاجم روبرت ليفاندوفسكي

وجاء تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.



خط الدفاع: جاكوب كيويور - كاميل جليك - بارتوش بيريزينسكي - ماتي كاش



خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي - كريستيان بيليك - بيتور زيلينسكي - جريجوري كريتشوفياك



خط الهجوم: كارول سويدرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي في قلب الدفاع، ومشاركة جوليان ألفاريز كرأس حربة أمام ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب البولندي في الصدارة برصيد 4 نقاط.



