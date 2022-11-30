الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأرجنتين أمام بولندا فى كأس العالم 2022.. ميسي أساسيًا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ الأرجنتين، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة بولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي في قلب الدفاع، ومشاركة جوليان ألفاريز كرأس حربة أمام ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب البولندي في الصدارة برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأرجنتين بولندا كأس العالم 2022 الارجنتين ميسى روميرو

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