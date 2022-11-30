الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبراء: انتعاشة سياحية بالأقصر وأسوان والقاهرة.. وإقبال على المراكب النيلية

المراكب النيلية الأقصر
المراكب النيلية الأقصر وأسوان

توقع خبراء السياحة ارتفاع إشغالات الفنادق فى كل المدن المصرية خلال موسم الشتاء الحالى، مع استمرار المعدلات السياحية الطبيعية خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار، فى ظل نجاح جهود مسئولى ملف السياحة فى القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بهذا الشأن.

وأوضح الخبراء أن الموسم السياحى الشتوى سيشهد نجاحًا كبيرًا، فى ظل جودة الأحوال الجوية فى المدن المصرية مقارنة بنظيراتها الأوروبية فى هذا الوقت من العام، بالإضافة إلى تحسن التوافد من دول شرق ووسط أوروبا.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للغرف السياحية، إن مدن القاهرة والأقصر وأسوان تشهد انتعاشة حقيقية خلال موسم الشتاء الحالى، لافتًا إلى أن السياحة الثقافية تحتل الصدارة خلال الأشهر الحالية.

وأضاف: «الموسم الشتوى يجعل السياحة الثقافية فى مقدمة أولويات السياح، خاصة فى مدن الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، مع تزايد الاستمتاع بالمراكب النيلية، وبعدها تأتى الحجوزات فى المنتجعات السياحية الشاطئية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومن المتوقع أن تشهد تلك المنتجعات طفرة فى الصيف المقبل، خاصة أن تلك الحجوزات بدأت من الآن». 

ولفت إلى أن الأقصر وأسوان تحظيان حاليًا بتدفق هائل من جميع الجنسيات، مشيرًا إلى الظهور اللافت للأمريكيين، مع تحسن التدفق من اليابان، بالإضافة إلى الصدارة الألمانية.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إن المحافظة تعيش حالة من الانتعاش السياحى خلال الموسم الشتوى الحالى، مع الإقبال العالى على الرحلات بين الأقصر وأسوان.

وأوضح أن المراكب النيلية تشهد نسب إقبال أعلى من المتوقع وحجوزات تتجاوز نسبة ٩٥٪ حتى نهاية أعياد الكريسماس ورأس السنة.

فيما أكد تامر نبيل، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، أن نسب الإشغالات فى مختلف الفنادق والقرى السياحية بالغردقة وصلت إلى ٨٠٪ قبل بدء احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، لافتًا إلى أن تلك النسبة تعد مؤشرًا على جودة الموسم السياحى الشتوى. 

وأوضح أن السوق الإنجليزية تتصدر قائمة الوافدين إلى البحر الأحمر، تليها الروسية ثم الهولندية والبلجيكية. 

أما سمير رشوان، المدير العام لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، فقال إن نسب الإشغال وصلت حاليًا فى بعض الفنادق إلى ٦٥٪، مع الإقبال المتزايد على الحجوزات بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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