«المؤتمر»: جهود «الداخلية» لخدمة كبار السن وذوي الهمم في صلب الملف الحقوقي

قال اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، إن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين يتماشى مع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اطلاق الداخلية قوافل لإنهاء الإجراءات الخاصة باتدستخراج الوثائق لكبار السن بمنازلهم تعد خطوة هامة وأبلغ رد على كافة المهاترات الخارجية التي تلقي بالاتهامات على الدولة المصرية فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

وأضاف لطفي، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية وجهت عين الاهتمام لكافة الفئات الاولى بالعائلة بدءا من ذوي الهمم والإعاقة، متناسيا مع المرأة والشباب والعمال، والكبار سن والمسنين، مشيراً إلى أن كافة المبادرات الإنسانية والاجتماعية سواء الخاصة بالصحة أو التعليم أو المعاشات أو المبادرات الاجتماعية تكافل وكرامة، تحسب للقيادة السياسية التي دعمت الفقير قبل الغني، وسعت وما زلت تعطي من أجل أن يتساوى الجميع، والغاء مبدأ التميز بين الطبقات، أو شرائح المجتمع.

وتابع أن الملف الحقوقي في مصر يسير بوتيرة سريعة نحو تحقيق مزيد من الإصلاح والعمل على تعزيز مبادىء الإنسانية.