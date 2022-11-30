«هتلبس قضية دعارة إلكترونية».. هيدي كرم تهدد من يفعل ذلك من متابعيها

وجهت الفنانة هيدي كرم، رسالة نارية، لمتابعيها، عبر فيديو بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، محذرة فيها بعض متابعيها.

وظهرت هيدي كرم خلال الفيديو، وهي تتحدث بطريقة جادة، موجهة رسالة قاسية لبعض متابعيها الخارجين عن اللياقة وقواعد الأدب العامة، محذرة من اقتراب موعدهم مع قضية "دعارة إلكترونية".

وقالت الفنانة هيدي كرم، خلال الفيديو: "كلامي مش هيكون لطيف لبعض المتابعين عندي، الأكونت ده محترم ومش مكان للدعارة الإلكترونية، ممنوع حد يكتب تعليق زي "عايزة راجل، عايز واحدة عذراء، ممنوع وضع الإيموجي الموحية جنسيا".

وهددت كل من تسول له نفسه بممارسة أو كسر تلك القواعد التي وضعتها، بعمل "سكرين شوت" وتقديم حسابه لمباحث الإنترنت، ليجد نفسه أمام قضية يحاسب عليها القانون وهي قضية "الدعارة الإلكترونية"، حسب قولها.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.