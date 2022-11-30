الأنبا باخوم عن إدراج مسار العائلة المقدسة باليونسكو: يجمع شعبنا حول هدف واحد

علق الأنبا باخوم، النائب البطريركي للشئون البطريركية، على نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بـ«العائلة المقدسة» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مؤكدا أنه يعبر ويؤكد عن مدى الاستقرار والتطور الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مدى الانفتاح والمواطنة واحترام تقاليد وعادات الأديان جميعا وثقافتها وأفكارها.

وأضاف الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مسار العائلة المقدسة هو الشئ الذي يجمع الشعب المصري حول هدف واحد وهو خير البلاد.

وفي السياق ذاته، قال نادر جرجس، منسق رحلات العائلة المقدسة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إدراج مسار العائلة المقدسة في اليونيسكو تعد خطوة إيجابية لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر.

وأضاف: «بالطبع يوجد مجموعات سياحية تأتي لزيارة المسار والبرنامج السياحي لا يستهدف المسار كله».



وكانت قد أعلنت اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بـ«العائلة المقدسة» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ويعرض الملف لمجموعة الاحتفالات التي تتم الآن على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر.



وقدمت مصر الملف في فبراير 2021، وتم تقديمه للتحكيم في اجتماع اليونسكو الذي عُقد بالرباط اليوم، ووافقت عليه 21 دولة من 24 دولة أعضاء في اللجنة.



وقال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وممثل الوفد المصري كخبير دولي لدى اليونسكو، إن الملف بدأ العمل به منذ أربع سنوات وشارك فيه وزارة الثقافة خاصة أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون الشعبية ومركز دراسات الفنون الشعبية والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الأثار والسياحة والكثير من المؤسسات الأهلية، والكنائس المصرية، وكل التحية والتقدير للخارجية المصرية التي بذلت جهدًا غير عادي لنجاح الملف والتواصل مع الدول في هذا الإطار.



واستطرد: “نجاح تسجيل الملف سيفتح المجال للكثير من المشاريع التنموية المصرية في هذا المجال”.



وتوجه الدكتور مصطفى جاد في النهاية بالتهنئة لوزيرة الثقافة لرعايتها وتوجيهاتها للترتيب لتقديم الملف على هذا النحو المشرف، وحرصها على التمثيل المصري المحترم، وللدكتورة نهلة إمام وجهدها في اليونسكو للرد على بعض ملاحظات اللجنة.