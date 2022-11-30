جولة سياحية لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالأهرامات

نظمت «إيركايرو»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيرانن جولة تعريفية سياحية لممثلى 140 شركة من شركات السياحة والسفر الألمانية بالتعاون مع إحدى أكبر شركات منظمى الرحلات فى ألمانيا قاموا خلالها بزيارة الغردقة والقاهرة ومعالم مصر السياحية والتاريخية، حيث زاروا منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بميدان التحرير، ترويجاً للمنتج السياحي المصري فى السوق الألمانية التى تعد واحدة من كبرى الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وبما يسهم فى زيادة رحلات شركة إير كايرو إلى ألمانيا خلال الموسم الصيفى المقبل لتصل إلى 82 رحلة أسبوعيا تربط بين كلٍ من مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ و13 مدينة ألمانية مقابل 62 رحلة أسبوعياً نظمتها إيركايرو خلال الموسم الصيفى فى 2022، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وصرح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، بأن هذه الجولة التعريفية لشركات السياحة والسفر تأتي وفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، بضرورة تنظيم مثل هذه الجولات تنشيطاً للحركة الجوية والسياحية من مختلف دول العالم إلى مصر والعمل على فتح أسواق وخطوط جديدة وزيادة الترددات للنقاط الموجودة بالشبكة الجوية.

وأشار إلى أن هذه الجولة تمثل فرصة كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المصرية والتعرف على مزاياها، موضحاً أن "إيركايرو" ستنظم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل جولة تعريفية ثانية لممثلى 65 شركة أخرى من شركات السياحة والسفر فى ألمانيا لزيارة مصر بالتعاون مع أحد كبار منظمى الرحلات الألمانية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يسهم فى ربط المدن الألمانية بالمقاصد السياحية فى مصر عبر شبكة من الرحلات الداخلية تربط بين مطارات القاهرة والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وسفنكس والأقصر.

وأعرب ممثلو شركات السياحة والسفر الألمانية عن سعادتهم بزيارة مصر والتعرف على أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة، كما أشادوا بما شاهدوه من جودة للمنتج السياحى المصرى المتكامل وجودة الخدمات المقدمة من شركة إيركايرو التى تسير حاليا 30 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن ألمانية إلى جانب كلٍ من العاصمة النمساوية فيينا وزيورخ وبازل فى سويسرا.