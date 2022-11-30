مصطفى جاد: ملف العائلة المقدسة يؤكد على الهوية المصرية.. وجمع المادة لفيف من الباحثين

نجحت مصر اليوم في إدراج ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ويعرض الملف لمجموعة الاحتفالات التي تتم الآن على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر.

وقال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وممثل الوفد المصري كخبير دولي لدى اليونسكو: “لا أستطيع أن أعبر عن فرحتي بهذا الملف الذي جاء ليؤكد الهوية المصرية أمام العالم، فقد أشرنا في الملف إلى كيفية تكاتف الشعب المصري أقباط ومسلمين في احتفالات العائلة المقدسة، وكيف اشترك المسجد والكنيسة في تصدير الفرحة والبهجة من أغاني شعبية وأكلات تقليدية وعادات وتقاليد وحرف مرتبطة بالاحتفالات التي تجاوزت الثلاث ملايين محتفل خاصة في منطقة درنكة في أسيوط”.

وأضاف جاد في تصريح خاص لـ"الدستور": “قد امتدت الاحتفالات من العريش مرورًا بالشرقية والغربية ثم القاهرة إلى الجنوب بالمنيا حتى أسيوط”.

واستطرد: “قام بجمع المادة الشعبية باحثون يستحقون كل التقدير والاحترام من المعهد العالي للفنون الشعبية ومركز دراسات الفنون الشعبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة ألثار الذين كان لهم دور شديد الأهمية”.

واختتم: “توجت الجهود بدور وزارة الخارجية والوكالات الدولية والمتخصصة بالوزارة، ورجالات وباباوات الكنيسة المصرية العظام.. والجمعيات الأهلية المصرية، مبروك لمصر والقادم أجمل”.

يذكر أن مصر كانت قد تقدمت بالملف في فبراير 2021، وتم تقديمه للتحكيم في اجتماع اليونسكو الذي عُقد بالرباط اليوم، ووافقت عليه 21 دولة من 24 دولة الأعضاء في اللجنة، وفور الإعلان عن نجاح الملف توافدت الوفود العالمية بتهنئة الوفد المصري بنجاح مصر في إدراج الملف.