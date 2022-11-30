الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصطفى جاد: ملف العائلة المقدسة يؤكد على الهوية المصرية.. وجمع المادة لفيف من الباحثين

الدكتور مصطفى جاد
الدكتور مصطفى جاد في مؤتمر الرباط

نجحت مصر اليوم في إدراج ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ويعرض الملف لمجموعة الاحتفالات التي تتم الآن على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر.

وقال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وممثل الوفد المصري كخبير دولي لدى اليونسكو: “لا أستطيع أن أعبر عن فرحتي بهذا الملف الذي جاء ليؤكد الهوية المصرية أمام العالم، فقد أشرنا في الملف إلى كيفية تكاتف الشعب المصري أقباط ومسلمين في احتفالات العائلة المقدسة، وكيف اشترك المسجد والكنيسة في تصدير الفرحة والبهجة من أغاني شعبية وأكلات تقليدية وعادات وتقاليد وحرف مرتبطة بالاحتفالات التي تجاوزت الثلاث ملايين محتفل خاصة في منطقة درنكة في أسيوط”.

وأضاف جاد في تصريح خاص لـ"الدستور": “قد امتدت الاحتفالات من العريش مرورًا بالشرقية والغربية ثم القاهرة إلى الجنوب بالمنيا حتى أسيوط”.

واستطرد: “قام بجمع المادة الشعبية باحثون يستحقون كل التقدير والاحترام من المعهد العالي للفنون الشعبية ومركز دراسات الفنون الشعبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة ألثار الذين كان لهم دور شديد الأهمية”.

واختتم: “توجت الجهود بدور وزارة الخارجية والوكالات الدولية والمتخصصة بالوزارة، ورجالات وباباوات الكنيسة المصرية العظام.. والجمعيات الأهلية المصرية، مبروك لمصر والقادم أجمل”.

يذكر أن مصر كانت قد تقدمت بالملف في فبراير 2021، وتم تقديمه للتحكيم في اجتماع اليونسكو الذي عُقد بالرباط اليوم، ووافقت عليه 21 دولة من 24 دولة الأعضاء في اللجنة، وفور الإعلان عن نجاح الملف توافدت الوفود العالمية بتهنئة الوفد المصري بنجاح مصر في إدراج الملف.

ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة التراث الثقافي غير المادي رحلة العائلة المقدسة عيد دخول العائلة المقدسة مصر العائلة المقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

الرئاسة التركية: دور مصر فى العالم العربى «مركزى»

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

تأجيل محاكمة متهم بقتل سائق إلى يناير المقبل بالقليوبية

«مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا لاعتماد خطة العمل في بني سويف

المؤبد لعامل خطف فتاة وتعدى عليها داخل منزل بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى