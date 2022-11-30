اليوم.. «محلية البرلمان» تناقش خطة الحكومة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات.

كما تتابع اللجنة خطة تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.