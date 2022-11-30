الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «محلية البرلمان» تناقش خطة الحكومة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات.

كما تتابع اللجنة خطة تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

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