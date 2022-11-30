الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة بشركة عالمية: مصر سوق قوية للشركات الناشئة الجديدة

الاستثمار
الاستثمار
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قالت مسئولة بإحدى أكبر الشركات العالمية الاستثمارية، في حوار مع "ذا ناشونال"، إن مصر سوق قوية للشركات الناشئة الجديدة، ولديها العديد من الإمكانات التي تجذب المزيد من الفرص الاستثمارية من الخارج، وتمتلك واحدًا من أسرع النظم البيئية للشركات الناشئة نموًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وافتتحت شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية 500 جلوبال مكتبًا في القاهرة- وهو الأول لها في إفريقيا- بعد ما يقرب من عقد من الزمان من قيامها باستثماراتها الأولية في الشركات الناشئة المصرية.

وأضافت كورتني باول، رئيس العمليات والشريك الإداري في 500 Global، لصحيفة The National: نشعر بقوة أن إيماننا بالاستثمار في أفضل المؤسسين في كل مكان قد أتى أكله، نحن نستثمر الآن من الفحص الأول على طول الطريق إلى ما قبل الاكتتاب العام، واستثمرت الشركة في أكثر من 60 شركة ناشئة في مصر منذ عام 2013. 

واعتبرت باول الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتتمتع بواحدة من أسرع النظم البيئية للشركات الناشئة نموًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن مصر تتمتع "بسوق قوية من المواهب وولادة الشركات الناشئة الجديدة".

وقالت منصة بيانات الشركات الناشئة Magnitt إن تمويل رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مصر بلغ 491 مليون دولار العام الماضي، وسجل معدل نمو سنويًا مركبًا بنسبة 117٪ بين عامي 2017 و2021.

على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي الأخيرة وتسريح العمال في الشركات الناشئة البارزة مثل Swvl المدرجة في بورصة ناسداك، فقد جمعت الشركات الناشئة المصرية ما مجموعه 488 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حسبما أفادت منصة ريادة الأعمال ومضة التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

وقالت السيدة باول إن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي كريستين تساي اتخذ قرارًا بالاستثمار خارج الولايات المتحدة منذ البداية، بناءً على فكرة أن الموهبة موجودة في كل مكان، اليوم لديها 2.7 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ودعمت أكثر من 5000 مؤسس يمثلون أكثر من 2700 شركة تعمل في 81 دولة.

2017 استثمارات الاستثمارية الاستثماري الاقتصاد الكلي الشرق الاوسط وافريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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