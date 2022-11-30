الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة تونس وفرنسا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب تونس
منتخب تونس
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موعد مباراة تونس وفرنسا فى كأس العالم 2022 من أبرز الكلمات البحثية لهذا اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، حيث يترقب عشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم وخاصة فى الوطن العربي مباراة تونس وفرنسا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 19 ديسمبر.

فرص منتخب تونس للتأهل لدور الـ 16 لكأس العالم 2022

يدخل منتخب تونس اللقاء من أجل الفوز على المنتخب الفرنسي للإبقاء على حظوظه وآماله بالصعود إلى الدور ثمن النهائي للمونديال، فى الوقت الذى ضمن فيه منتخب فرنسا الصعود بشكل رسمى إلى دور الـ16 بالفوز على أستراليا والدنمارك.

ولا يوجد بديل أمام منتخب تونس سوى تحقيق الفوز على فرنسا من أجل تعزيز فرصته في التأهل، حيث يملك نسور قرطاج نقطة واحدة فقط بالتساوي مع الدنمارك، في حين يملك منتخب أستراليا 3 نقاط، وهو ما يجعل نسور قرطاج مطالبين بالفوز ولا شيء غيره، وأن تخدمه نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة.

وأهدر المنتخب التونسي فرصة تعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم، عندما انهزم من أستراليا في المباراة الأخيرة، بالرغم من أنه اقتنص تعادلاً ثميناً من الدنمارك في الجولة الأولى.

موعد مباراة تونس وفرنسا فى كأس العالم 2022 بقطر

موعد مباراة تونس وفرنسا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، هو اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

وستُنقل مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، وكذلك قناة الكأس إكسترا 1 إتش دي، وقناة بي إن سبورتس المفتوحة، حيث أعلنت الشبكة القطرية في وقت سابق عن نقلها لمباريات المنتخبات العربية بدور المجموعات مجانا.

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم قبل مواجهة فرنسا

1. فرنسا – 6 نقاط – سجل 6 وعليه هدفين

2. أستراليا – 3 نقاط – سجل هدفين وعليه 4 أهداف

3. الدنمارك – نقطة واحدة – سجل هدف وعليه هدفين

4. تونس – نقطة واحدة – لم يسجل أهداف وعليه هدف واحد.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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