حسم 4 بطاقات فى دور الـ16.. أبرز ملامح اليوم العاشر من كأس العالم

أسدل الستار على اليوم العاشر من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعدما انتهى اليوم الأول من الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن 4 منتخبات من خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، وهم: السنغال، وهولندا، إنجلترا، وأمريكا.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره السنغالي في دور الـ 16، بينما ضرب منتخب هولندا موعدًا مع نظيره الأمريكي.

وفي المجموعة الأولى تغلبت هولندا على قطر المستضيف بهدفين نظيفين، وتمكنت من خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما في لقاء رائع تفوقت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف، لتصل إلى النقطة السادسة في وصافة المجموعة وتتأهل.

واحتل المنتخب الاكوادوري المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع البطولة.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للاكوادور في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 سجل كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني.

واكتسح المنتخب الإنجليزي نظيره ويلز بثلاثية في شوط اللقاء الثاني، ليتأهل بصدارة مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط.

وشهد اللقاء تألق ماركوس راشفورد الذي سجل هدفين.

وفي المقابل خطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل من نظيره إيران بعدما فاز عليه بهدف نظيف.