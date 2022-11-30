تحديد أول مباراتين بثمن نهائى المونديال.. صدام سنغالى إنجليزى وهولندا تواجه أمريكا

أُسدل الستار على مباريات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تم الكشف عن المتأهلين والمغادرين للمونديال.

منتخبا السنغال وهولندا حجزا تذكرة التأهل لدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، فالأول حقق انتصارًا صعبًا على الإكوادور ليحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما فاز الثاني على قطر بثنائية ليظفر بالصدارة برصيد 7 نقاط.

أما في المجموعة الثانية، فتأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا، بعد فوزهما على ويلز وإيران بثلاثية نظيفة وهدف دون مقابل، ليتأهلا كأول وثان على الترتيب.

وبذلك، تحدد أطراف أول مباراتين لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيواجه منتخب هولندا نظيره الأمريكي، فيما سيصطدم منتخب إنجلترا بالسنغال

مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

أما عن موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 فنستعرضها كالآتي

3 ديسمبر

هولندا ضد أمريكا - الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

4 ديسمبر

إنجلترا ضد السنغال - التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

– سيتم تحديد باقي المباريات لاحقًا بعد نهاية الجولة الثالثة لدور المجموعات.