الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة البريطانية تعتقل مُشتبهًا به فى مأساة غرق 27 مهاجرًا فى 2021

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
ads

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل يُشتبه في أنه لعب دورًا رئيسيًا في مصرع 27 شخصًا على الأقل غرقًا، أثناء محاولتهم عبور المانش في زورق مطاطي نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، إنّ الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، اعتُقل في مكان بالقرب من شلتنهام في جنوب غرب إنجلترا، للاشتباه في كونه عضوًا في مجموعة الجريمة المنظّمة التي تآمرت لنقل المهاجرين إلى المملكة المتحدة في قارب صغير.

ويعمل محقّقو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مع السلطات الفرنسية لتعقّب المسئولين عن المأساة، وفقًا لـ"فرانس برس".

وحتى الآن، وجّه الادعاء الفرنسي اتهامات إلى عشرة أشخاص لدورهم المفترض في الكارثة التي وقعت في 24 نوفمبر العام الماضي. 

وكان هذا أسوأ حادث في المانش منذ العام 2018، عندما تحوّل المضيق الضيّق إلى طريق رئيسي للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، الذين يحاولون الوصول إلى إنجلترا من فرنسا.

وغرق القارب بعد مغادرة الساحل الفرنسي ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنه باستثناء اثنين. ولا يزال هناك أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وسيمثل المشتبه به أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن الأربعاء، حيث ستبدأ إجراءات تسليمه.

وقال نائب مدير الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة جريج تورنر: "هذا اعتقال مهم ويأتي كجزء من تحقيقات مكثّفة في الأحداث التي أدت إلى هذه الوفيات المأساوية في القنال".

وأشار إلى أنّ الشخص المعتقل اليوم يشتبه في أنه لعب دورًا رئيسيًا في القتل غير العمد لمن ماتوا.

وأضاف: "بالعمل عن كثب مع الشركاء الفرنسيين، نحن مصمّمون على بذل كلّ ما في وسعنا لتحقيق العدالة لعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم".

ومن بين المهاجرين الـ27 الذين لقوا حتفهم - وتتراوح أعمارهم بين السابعة و47 عامًا - كان هناك 16 كرديًا عراقيًا وأربعة أفغانيين وثلاثة إثيوبيين وصومالي ومصري وفيتنامي.

قوات الشرطة البريطانية اعتقال مشتبه به مأساة غرق 27 مهاجرا 2021 الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

«المترو»: المواطنون يساعدون الباعة الجائلين على التواجد داخل العربات

وزير السياحة والآثار يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية