الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد هدف كودي جاكبو.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

جاكبو
جاكبو
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اشتعل الصراع من جديد على الحذاء الذهبي لكأس العالم 2022 بقطر بعد بداية منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات اليوم.

ودخل جودي جاكبو مهاجم منتخب هولندا صراع الهدافين، بعدما سجل هدف في فوز الطواحين على قطر بهدفين نظيفين.

وأصبح لدي جاكبو 3 أهداف من 3 مباريات بدور المجموعات ليتصدر ترتيب الهدافين رفقة إينر فالنسيا وكيليان مبابي.

وتأهل منتخب هولندا إلى ثمن نهائي منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تغلب على نظيره قطر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز هولندا جعلها تتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما فشلت قطر في إحراز أي نقطة بعد تذيل المجموعة بدون نقاط من 3 خسائر.

وفي نفس المجموعة خطف منتخب السنغال بطاقة التأهل الثانية بعدما فاز على الإكوادور بهدفين لهدف، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022

كودي جاكبو - هولندا 3

إينر فالنسيا - الإكوادور 3

كيليان مبابي - فرنسا 3

بوكايو ساكا - إنجلترا 2

مهدي طارمي - إيران 2

أوليفييه جيرو - فرنسا 2 

فيران توريس - إسبانيا 2

ريتشارليسون - البرازيل 2 

ليونيل ميسي - الأرجنتين 2

ألفارو موراتا - إسبانيا 2 

أندريه كراماريتش - كرواتيا 2 

برونو فيرنانديش - البرتغال 2 

محمد قدوس - غانا 2

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 هدافي كأس العالم 2022 كأس العالم كأس العالم 2022 جاكبو

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وائل لطفي

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