مدافع منتخب قطر بعد وداع مونديال 2022: انتظرونا فى كأس العالم المقبلة

أكد بيدرو ميجيل، لاعب منتخب قطر، أنهم قادرون على التطور وتحسين الأداء للظهور في المنافسات الأخرى بشكل أفضل، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022.

ودع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2022 التي يستضيفها على أراضيه بعدما احتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولى برصيد صفر من النقاط، بعد تلقيه 3 هزائم أمام الإكوادور والسنغال وهولندا على الترتيب.

وخسر منتخب قطر أمام هولندا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.

وقال بيدرو ميجيل في تصريحات صحفية عقب المباراة:" انتظروا قطر في المونديال المقبل، بالتأكيد قادرون على التطور وتحسين الشكل والأداء".

وأضاف:" انتهى كأس العالم، لكن لن تقف الحياة على ذلك، فلدينا منافسات أخرى سنعمل على الظهور بشكل أفضل فيها".

وأردف:" لقد واجهنا أفضل منتخب في العالم اليوم، وحاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا.. هذه التجربة أفادتنا كثيرا وسنعود أقوى لاحقًا".

واختتم قائلًا:"المنتخب الهولندي فريق قوي للغاية ولعبوا بشكل جيد واستحقوا الانتصار".