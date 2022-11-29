الشوط الأول: السنغال يضع قدمًا فى ثمن نهائى كأس العالم بهز شباك الإكوادور

تقدّم منتخب السنغال على نظيره الإكوادور بهدف نظيف في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وأهدر إدريسا جانا جاي فرصة تسجيل هدف التقدم لـ السنغال في الدقيقة الثالثة، عندما تلقى كرة عرضية من بابي جاي من الجهة اليسرى، لكن تسديدته جاورت القائم الأيمن لمرمى الإكوادور.

في الدقيقة التاسعة انفرد بولاي ديا بمرمى الإكوادور بعدما تلقى تمريرة رائعة، لكن تسديدته اليمينية جاورت القائم الأيسر للمرمى.

بعد ذلك انقلبت السيطرة لـ الإكوادور لكن بدون تهديد على مرمى إدوارد ميندي.

وفي الدقيقة 43، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح السنغال بعد ركلة إسماعيلا سار من قبل هينكابي.

وانبرى إسماعيلا سار لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 44، ليسددها بنجاح معلنًا تقدم بلاده بهدف نظيف.

تشكيل السنغال الرسمي لمواجهة الإكوادور

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - إسماعيل جاكوبس- يوسف سبالي

خط الوسط: إدريسا جايبه - بابي جاييه - باث سييس

خط الهجوم: إسماعيلا سار - ليمان نداي - بواليا ديا

تشكيل الإكوادور الرسمي لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: هيرنان جالنديز

خط الدفاع: فيليكس توريس - بيير هينكابي - بيريفس إستوبينيان - أنجلو بريكادو

خط الوسط: الآن فرانكو - بلاتا جونزالو - موسيس كايسيدو - كارلوس جيريزو

خط الهجوم: ميشيل استرادا - إينر فالنسيا

ويتنافس كلا المنتخبين على التأهل لدور الـ16، إذ يتسلح المنتخب السنغالي بالانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية ضد منتخب قطر، ويتطلع لتكرار الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل للبطولة.

ويأمل المنتخب السنغالي في مواصلة مشواره بالبطولة من أجل تكرار إنجازه المميز في عام 2002 ووصوله للدور ربع النهائي.

فيما يسعى منتخب الإكوادور لحسم صعوده للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إذ سبق أن تأهل لدور الـ16 في مونديال 2006، ويحفز لاعبيه بالأداء المميز الذي قدموه أمام المنتخب الهولندي في المباراة التي انتهت بالتعادل.

المنتخب السنغالي خسر أولى مبارياته ضد هولندا بهدفين دون رد، ثم انتصر على قطر بثلاثة أهداف لهدف؛ أما المنتخب الإكوادوري فحقق فوزًا في مباراته الافتتاحية ضد قطر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع منتخب هولندا بهدف لكل منهما.

ويحتل منتخب الإكوادور المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب السنغال بـ3 نقاط.

وشدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، في المؤتمر الصحفي، على أهمية المباراة له ولفريقه، مشددًا على أنها حاسمة للجيل الحالي من لاعبي السنغال.

وأضاف سيسيه: "علينا الاستعداد لخوض مواجهة قوية غدًا، خضنا مباريات مشابهة لهذه المباراة من قبل".

وتابع "المنتخب الإكوادوري خطير، وعلينا أن نكون أكثر حذرًا في مواجهتهم، نحن على أتم الاستعداد وعلينا تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل".

وواصل: "التعرض للضغط يكون مفيدًا في بعض الأحيان، ونحن ندرك حجم المخاطرة التي نواجهها".

وانتصر المنتخب المغربي على نظيره منتخب بلجيكا في مباراة الجولة الثانية من المجموعات، بهدفين دون رد.

واستمر: "فوز المغرب على بلجيكا كان جميلًا، إنه بمثابة إلهام لنا لتحقيق الفوز غدًا".