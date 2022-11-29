حفلان لتوقيع كتابى مجدى محفوظ وميشيل منير بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حفل توقيع كتاب مسرحيتي "ملفات لم تفتح بعد" و"الفصل الأخير" للكاتب المسرحي مجدي محفوظ، ومسرحيتين هما: "جزيرة فالديفيان" و"المتجه للحلم يلزم التعب" للكاتب ميشيل منير، وأدار حفلي التوقيع الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني الذي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بعض المعلومات عن الإصدارات الخاصة بالكاتبين وعن الإصدار الأول مسرحية "ملفات لم تفتح بعد" تأليف مجدي محفوظ وهو كاتب مسرحي أصدر ١٠ كتب، وهو يكتب للطفل، وأشار الحسيني إلى أن المسرحية تناقش قضية الزواج المبكر وعواقبه.

أما مسرحية "الفصل الأخير" فتدور أحداثها حول كاتب ليس متحققا بالقدر الكافي يتعثر في كتابة الفصل الأخير لمسرحيته ويموت دون كتابة الفصل الأخير وكأن موته هو نهاية هذا الفصل.

أما عن الكاتب ميشيل منير فهو كاتب مسرحي شاب يتبناه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ومسرحيته "المتجه للحلم يلزم التعب" فأوضح الكاتب إبراهيم الحسيني، أن أحداثها تدور حول قصة شاب وصعوده ومحاولته تحقيق حلمه وكيف تغلب على صعوباته، أما جزيرة "فالديفيان"، فهي تناقش صراعات فى أحد الجزر بين الأقزام وبين العمالقة فيحاول العمالقة احتلال وطن الأقزام.



ثم ترك الكاتب إبراهيم الحسيني الكلمة للكاتب مجدي محفوظ الذي رحب بالحضور موجها الشكر للمهرجان، موضحا أن مسرحية "ملفات لم تفتح بعد" تناقش قضايا الزواج المبكر للفتيات في المناطق النائية والريفية والتي تضيع شهادة القيد العائلي وتتعامل بشهادة مزورة يتم التعامل بها مع الفتيات ليتم تزويجهن في سن صغيرة وهى تعد شهادة وفاة للبنت، حيث إنه بعد زواج الفتاة تقوم بقتل زوجها وتدخل السجن وتقابل شخصيات نسائية ونتعرض لقضايا عديدة تخص المرأة.

أما مسرحية "الفصل الأخير" فتناقش معاناة الكاتب والضغوط التي تحدث حولهم ومعاناتهم فى تقديم إبداعاتهم والكاتب بطل القصة يكتب نصا ولكنه لم يتمكن من كتابة الفصل الأخير ويموت ثم تقوم صديقته والتي تعمل بدار نشر بنشر الفصل بعد وفاته.

أما الكاتب ميشيل منير فقد وجه الشكر للكاتب إبراهيم الحسيني الذي قدم له نقد بناء عن النصين الذي ساعده فى تطوير كتابته وكذلك وجه الشكر للدكتور مصطفى سليم الذي شجعه ودعمه بشكل كبير منذ أن كان فى الجامعة وكان من أعضاء لجنة تحكيم إحدى المسابقات بالجامعة ومنحه جائزة التأليف وكان يشجعه على الكاتبة ويتابعه وعن مسرحية" المتجه للحلم" أشار إلى أن المسرحية تناقش قضية بعض الشباب الذين يقعون في منطقة في المنتصف فلديهم شغف وحلم ولكنهم ليسوا متحققين بالشكل الكافي وقد قام بربط الواقع بالخيال واختار المخرج مازن الغرباوي ليربط بنجاح بطله فهو نموذج ملهم وناجح ومتحقق.

وفي مسرحية “جزيرة فالديفيان” يناقش صراعات بين الأقزام والعلاقة وتبدأ القصة من خلال أول جزيرة وكان عليها صديقان قام أحدهما بقتل الآخر والحصول على الكنز وتبدأ الصراعات، ومن خلال القصة تحدث قصة حب بين عملاق وقزمة.

ووجه الكاتب إبراهيم الحسيني، سؤالا للكاتبين مجدي محفوظ وميشيل منير وهو ماذا تعني الكتابة بالنسبة لهما، وأجاب الكاتب مجدي محفوظ موضحا أن الكتابة شيء كبير وهام بالنسبة له، خاصة أنه عاش خارج مصر فى العديد من الدول وتعامل مع العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة وهي فرصة جيدة للانفتاح للعالم وهو ما يعطي الكاتب رؤى مختلفة ويحاول أن يدونها.

وأوضح الكاتب ميشيل منير، أنه مهموم بالقضايا الإنسانية ولديه ثمانية كتب فى الأدب الساخر ويجب الكتابة عن الواقع والمجتمع ومشاكلنا الإنسانية.