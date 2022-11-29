الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار بالمركزى المصرى

البنك المركزي
البنك المركزي
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة قررت تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي بمصر، وذلك في خطوة تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة، في بيان نشرته، إلى أنه امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فقد استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

5 مليارات دولار الاستقرار الاستقرار الاقتصادى الأنباء السعودية الانباء السعودي البنك المركزي البنك المركزي المصري

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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