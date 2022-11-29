الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل التحريات عن سيدة تعدت على ضرتها في حلوان

حبس
حبس
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحجز سيدة وشقيقها على ذمة التحريات؛ في واقعة التعدي على بالضرب على ضرة الأولى بسبب خلافات آسرية.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان من ربة منزل تضررها من الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها، لقيامهما بالاعتداء عليها بالضرب، حال سيرها بالطريق العام، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حلوان الجزئية التعدي خلافات أسرية ضرة حجز سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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