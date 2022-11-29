«حياة كريمة».. أكبر مشروع قومى يغير وجه الحياة فى الريف (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "حياة كريمة.. أكبر مشروع قومي يغير وجه الحياة في الريف".

وأشار التقرير، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل أنشطته مع مبادرة "حياة كريمة" التي تجوب المحافظات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولتقديم الدعم النقدي للعديد من الأسر، بالإضافة للعديد من الأنشطة الخدمية المختلفة.

انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي، حيث تضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وتعمل في مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتعليمية.

وأوضح التقرير، أن الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من أجل بناء الإنسان، أهداف كبيرة وليست سهلة، والتحدي الأكبر ليس في إنجازها ولكن بإنجازها في أسرع وقت ممكن كي يشعر بها المواطن المتعطش منذ سنوات طويلة لحياة كريمة تليق به وبالجمهورية الجديدة.