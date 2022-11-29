المشدد 8 سنوات لعاطل تعدى على فتاة تحت تأثير الحشيش

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطل بالسجن المشدد 8 سنوات لتعديه على فتاة بمدينة نصر تحت تأثير الحشيش المخدر.

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة هتك العرض وبالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطى جوهر الحشيش المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور فهد عبد الغفار بودى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد.م. ف» بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجنى عليها «ي. ح. ش» بالقوة بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام وحال دلوفها للعقار محل سكنها دلف وصعد الدرج خلفها واعتدى عليها وأطبق يده على فاها لمنعها من الاستغاثة فأحدث إصابتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد التعاطى.

وأكدت شهادة النقيب أحمد محمد هشام بالتحقيقات بأنه تلاحظ له التفاف المواطنين بمنطقة امتداد رمسيس حول المتهم فتوجه لفحص الأمر وتقابل مع المجنى عليها والتى قررت له بما حدث لها وتوصلت تحرياته السرية لصحة ارتكاب المتهم للواقعة وتعاطى المتهم لجوهر الحشيش المخدر وأنه كان تحت تأثير المخدر سالف البيان وقت الواقعة.