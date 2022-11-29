الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. مخالفات بنائية يحظر التصالح فيها

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
ads

وافق أعضاء مجلس الشيوخ اليوم على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

تنص المادة الثالثة، على أنه يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

أعضاء مجلس الشيوخ تقنين الأوضاع والتصالح فيها السلامة الإنشائية الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

تحرير 1991 قضية فى حملات تموينية

سنغافورة تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر.. ووزير المالية يعلق

من يلتحق بفرنسا والبرازيل والبرتغال فى دور الـ16 بكأس العالم؟

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل نائب الجمعية الوطنية الفيتنامية لبحث التعاون

130 طن سكر.. سائق يستولى على تموين مدعم للبيع بالسوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية