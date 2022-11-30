دراسة: Omicron Subvariant BA.2 يتكاثر بشكل أسرع في خلايا الدماغ

وجدت دراسة جديدة أن Omicron subvariant BA.2، الذي كان سائدًا بأنحاء العالم في وقت مبكر من هذا العام يتكاثر بسرعة أكبر من السلالات الأخرى في خلايا الدماغ، ويتسبب هذا المتغير الفرعي في موت الخلايا المبرمج بشكل أسرع في أدمغة الإنسان.

سعى علماء من جامعة هونغ كونغ الصينية إلى معرفة ما إذا كانت متغيرات Omicron الفرعية تتصرف بشكل مختلف في تأثيرها على خلايا الدماغ ، مقارنة بسلالات COVID السابقة.

وطور باحثو هونج كونج خلايا في المختبر تحاكي خلايا المخ البشري، ثم قاموا بتعريض خلايا الدماغ هذه بمتغيرات أوميكرون BA.1 و BA.2 ، بالإضافة إلى سلالة دلتا السابقة وسلالة فيروس كورونا الأصلية في بداية الوباء، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature العلمية.

نتائج

في تجارب أجريت بمختبر على خلايا الدماغ الأمامي والدماغ المتوسط ، وجد باحثون أن Omicron BA.2 يتكاثر بشكل أسرع من السلالات الأخرى، كما وجدوا أنه يحفز مستوى أقل من الإنترفيرون مقارنة بسلالات أخرى.

وقال العلماء إن Omicron BA.2 تسبب في حدوث قدر أكبر بكثير من موت الخلايا المبرمج عند إصابة خلايا الدماغ، مقارنة بسلالات أخرى.

ولاحظ الباحثون أيضًا متغيرات Omicron الجديدة - BA.4.1 و BA.5.2 - لاختبار قدرتها على التكاثر في خلايا الدماغ البشري. كل من BA.4.1 و BA.5.2 هما فرعان من BA.2. وجد الباحثون أن BA.5.2 يمكن أن تتكاثر بشكل أسرع بكثير من BA.4.

تفوقت متغيرات Omicron BA.5 و BA.4 على BA.2 في الأشهر الأخيرة. علاوة على ذلك ، فإن BQ.1 ، الذي ينحدر من Omicron BA.5 ، هو السلالة السائدة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

نتائج مثيرة للقلق

كتب الباحثون: "بينما نجا معظم المرضى من العدوى ، فإن عقابيل ما بعد Covid-19 ، بما في ذلك المظاهر العصبية شائعة".

“إن زيادة كفاءة BA.2 في التكاثر والتسبب في موت الخلايا المبرمج [موت الخلايا المبرمج] في عضيات الدماغ أمر مثير للقلق ، مما يشير إلى أن النتيجة طويلة المدى لعدوى BA.2 في الجهاز العصبي المركزي (CNS) يجب مراقبتها عن كثب”.

وجدت دراسة حديثة أخرى باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المتخصصة أن COVID يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الدماغ على المدى الطويل، وكشفت فحوصات الدماغ عن تشوهات كبيرة ، حتى بعد ستة أشهر من إصابة المريض الأولية بـ COVID-19.

تم العثور على مناطق الدماغ المصابة مرتبطة بالإرهاق والأرق والقلق والاكتئاب والصداع والمشاكل الإدراكية، قد تفسر هذه التشوهات مشاكل مثل الإدراك والقلق والنوم ، والتي يعاني منها العديد من الأشخاص بعد COVID ، والتي يمكن أن تتداخل أيضًا مع أنشطتهم الروتينية.