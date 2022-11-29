بعد تسجيل إصابات قياسية.. الصين تسرع عمليات تطعيم المسنين ضد «كورونا»

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن أنها ستسرّع عمليات تطعيم الأشخاص البالغين 60 عاما وما فوق ضد فيروس كورونا “كوفيد 19”، بعدما سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية في الأيام الأخيرة.

وتعهّدت لجنة الصحة الوطنية في بكين بـ"تسريع الزيادة في معدل التطعيم للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما ومواصلة زيادة معدل التطعيم للبالغين ما بين 60 و79 عاما"، مضيفة أنها "ستؤسس مجموعة عمل.. لوضع ترتيبات خاصة من أجل تطعيم المسنين ضد كوفيد".

ولطالما اعتُبرت معدلات التطعيم المنخفضة في الصين، خصوصا في أوساط المسنين، سببا يدفع السلطات لإطالة أمد نهجها القائم على "صفر كوفيد" إذ يقابل أي عدد صغير من الإصابات بالوباء بتدابير إغلاق وحجر.

وأفاد مسئولون في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي الثلاثاء بأن 65,8 في المائة فقط من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما تلقوا كامل جرعات اللقاحات، علما بأن الصين لم توافق بعد على استخدام اللقاحات القائمة على تقنية الرنا المرسال "mRNA".

وسجّلت الصين 38421 إصابة محلية الثلاثاء، وهو عدد أقل من الأرقام القياسية المسجلة نهاية الأسبوع.

