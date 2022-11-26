استشارى: فيروس الأنفلونزا الموجود حاليًا انتشاره سريع جدًا

علق الدكتور أحمد عبدالفتاح، زميل الجمعية الملكية بإنجلترا واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، على انتشار إصابات الأنفلونزا في تلك الأيام، قائلًا إننا أصبحنا لا نتبع الإجراءات الاحترازية مثل فترة كورونا.

استشاري: يجب عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية خصوصًا في أماكن التجمعات

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «التجمعات والمناسبات عادت من جديد بأعداد كبيرة وأصبحنا لا نهتم بالإجراءات الاحترازية».

وأضاف استشاري الأنف أن الفيروسات تنتشر في فصل الشتاء بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن مناعة الجسم أيضًا تتأثر خلال فصل الشتاء.

وتابع: «نلاحظ الآن أن أعداد الإصابة بفيروس الأنفلونزا تقل وكذلك خطورة الفيروس تقل»، مؤكدًا أن اللقاحات تساعد على تقليل أعراض الأنفلونزا وشدة الإصابة أصبحت خفيفة إلى حد ما، محذرًا من وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسي.

واستكمل: «فيروس الأنفلونزا الموجود حاليًا انتشاره سريع جدًا لكن قوته أقل من قبل بشكل كبير».

انتشار فيروس كورونا في الصين مجددًا

وعن انتشار فيروس كورونا في الصين مجددًا، قال عبدالفتاح إن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد وسيظل موجودًا، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بكوفيد 19.

وأشار إلى أن الإصابات في الصين ناتجة عن متحور جديد من أوميكرون لكن بقوة وتأثير أقل على الإنسان.