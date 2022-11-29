بدء جلسة «الشيوخ» لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد الموافقة في جلسة الأمس على مواد الإصدار والمادة الأولى من مواد مشروع القانون.

وشهد البند 9 من المادة الثانية بمشروع القانون خلال جلسة أمس جدلًا واسعًا، بشأن التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.

وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.