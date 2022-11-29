الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء جلسة «الشيوخ» لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
ads

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد الموافقة في جلسة الأمس على مواد الإصدار والمادة الأولى من مواد مشروع القانون.

وشهد البند 9 من المادة الثانية بمشروع القانون خلال جلسة أمس جدلًا واسعًا، بشأن التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.

وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

شكرت الرئيس على «حياة كريمة».. فايزة فلاحة فصيحة علمت السيدات ببني سويف

وزير الصحة يوجه بوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

تحصين 89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

سحب 2099 رخصة مركبات بسبب «الملصق الإلكترونى»

«حماية المنافسة» يعقد اجتماعات مجموعات «الكفاءة المؤسسية» و«إنفاذ قوانين المنافسة»

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»