الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: مصر قامت بدور كبير فى مكافحة الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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صرح الدكتور محمد عبدالمنعم، المستشار الثقافي لحزب المؤتمر، بأن دور مصر الكبير في مكافحة الإرهاب ومحاربته نيابة عن العالم وكانت أوروبا تصرخ منه وتطلب العون والدعم من مصر.

وأعلن عبدالمنعم، في تصريحات صحفية، أن العديد من الدول الأوروبية تعاونت مع مصر في مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وتمت الإشادة بالدور المصري الكبير من العديد من الدول الأوروبية والأمم المتحدة.

ولفت عبد المنعم إلى أن مهاجمة البرلمان الأوروبي لمصر تتنافى مع الحقيقة وإشادات أوروبا والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع مختلف قضاياها وملفاتها بشرف في زمن عز فيه الشرف.

من جانبه، أشاد يوسف عماد، أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، بمشاركة وزارة الداخلية في حملة الستة عشر يوما المناهضة للعنف ضد المرأة، حيث قامت الوزارة بإرسال وفد من قطاع حقوق الإنسان لزيارة مستشفى بهية والمعهد القومى للاورام.

وأكد أمين العمل الجماهيري بالحزب على دور وزارة الداخلية للرد على الحملات الممنهجة من البرلمان الأوروبي ضد حقوق الإنسان في مصر، حيث تم التنسيق أيضا بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم زيارات، بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان لدور رعاية المسنات لتقديم كامل الدعم التفسى لهم، والاطمئنان على النزيلات مع توزيع عدد من الهداية العينية لهم، موضحا أن الوزارة أكدت أنها بصدد القيام بالعديد من هذه الزيايرات لعدد من دور الرعاية والمسنات على مستوى المحافظات.

وأثنى يوسف عماد عما يقدمه المجلس القومى للمرأة على مستوى محافظتى الوادى الجديد وكفر الشيخ من تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ودورهم فى دعم نجاح حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتى تتم تحت شعار(كونى).

البرلمان الاوروبى العمل الجماهيرى المجلس القومي للمرأة المعهد القومي للاورام المستشار الثقافى حزب المؤتمر

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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