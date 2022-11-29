قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن الغياب (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، وفقًا للكتاب الدوري رقم (٤٩)، بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱، بشأن تحسین الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعلمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية وحصلت «الدستور» على نسخة منه ، أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلينا عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية، مما يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية نحو رقمنة الجهاز الإداري للدولة وسهولة الحصول على الإحصائيات والبيانات التي تدعم اتخاذ القرار.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة من متابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.

في سياق منفصل، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد الأدبية والعلمية لهذا العام وعدد الأسئلة في كل مادة.

وبالنسبة لامتحان اللغة العربية، فإن عدد الأسئلة ٦٠ سؤالًا، منقسمة ٤٤ سؤالًا بدرجة واحدة، و١٥ سؤالًا بدرجتين، وسؤال ب٦ درجات، وتكون الدرجة الكلية ٨٠ درجة للمادة، والامتحان ثلاث ساعات.

وبالنسبة للأسئلة المقالية يشمل الامتحان ٤ أسئلة مقالية تمثل درجتها ١٥٪؜ من الدرجة، منها سؤال تعبير بست درجات، و٣ أسئلة كل سؤال درجتين وسوف توزع على فروع المادة.

المواد الأدبية (التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة):

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة ٤٠ سؤالًا.

- عدد الأسئلة بدرجتين ٦ أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة ٥٠ درجة.

الرياضيات

- الدرجة الكلية لمادة الرياضيات ٣٠ درجة.

- عدد الأسئلة ١١ سؤالًا بدرجة واحدة.

- عدد الأسئلة بدرجتين ٧ أسئلة.

- عدد الأسئلة بـ٣ درجات.

-العدد الكلي للأسئلة ٢٠ درجة.

المواد العلمية (الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة):

-عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة ٤٠ سؤالًا بعدد ٤٠ درجة.

-عدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد ٦، والمقالية ٤ بعدد ١٠ درجات.

-العدد الكلي للأسئلة في الاختيار من متعدد ٤٦، والمقالي ٤ بعدد درجات ٥٠ درجة.

-الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد ٥٢ والمقالية ٨ والمجموع الكلي ٦٠.

- زمن الاختبار ٣ ساعات.