محمد رجب يطرح البرومو الرسمي لمسلسل «الونش».. والعرض 4 ديسمبر

طرح الفنان محمد رجب البرومو الرسمي لمسلسله الجديد «مشوار الونش»، والمقرر انطلاق أولى حلقاته يوم الأحد المقبل على قناة «الحياة».

مواعيد عرض مسلسل الونش لمحمد رجب

ومن المقرر عرض المسلسل يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، على شبكة تليفزيون الحياة وسيطرت حالة من الاثارة والتشويق على البرومو الذي لم يتخطى وقته الدقيقة ونصف، وظهر محمد رجب في شخصية رجل يرتدي بدلة ويبدو أنه يتعرض للعديد من المشاكل.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.