الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز إعادة محاكمة متهم فى «أحداث عنف البساتين» للنطق بالحكم

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قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد طارق عبدالفتاح فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف البساتين" لجلسة 26 ديسمبر للنطق بالحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي، أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

إعادة محاكمة متهم أحداث عنف البساتين الحكم 26 ديسمبر

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