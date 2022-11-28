الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمنطقة الدرب الأحمر

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وطالبت النيابة قسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط "عاطل، له معلومات جنائية" عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية مبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

النيابة العامة عاطل سرقة محلية – أجنبية مشغولات ذهبية مبالغ مالية الدرب الاحمر

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وائل لطفي

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