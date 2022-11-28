الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل فتاة وشقيقتها فى قنا

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات قنا، إحالة أوراق عامل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل فتاة وشقيقتها بقرية جزيرة مطيرة في قوص جنوب قنا.

بداية أحداث الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان من القبض على عامل عقب 5 أيام من ارتكاب الواقعة بمركز قوص.

وكشفت التحريات عن أن المتهم، عامل، مقيم بمركز أبوسمبل بمحافظة أسوان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة "شقيقتين - مُقيمتين بدائرة مركز قوص بقنا" داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة "صياد - مقيم بمحافظة أسوان".

واعترف المتهم بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، فعقد العزم على التخلص منها.

محكمة جنايات قنا أوراق عامل الراي الشرعي قتل فتاة قوص

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