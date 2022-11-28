اعتداءات جنسية ضد الأطفال.. كيم كارداشيان تعيد النظر في علاقتها بدار «بالنسياغا»

طالب أنصار كيم كارداشيان، نجمة الواقع وأيقونة الموضة بقطع العلاقات مع "بالنسياغا" (Balenciaga)، بعد أن قامت دار الأزياء بتضمين صور لأطفال يحملون دببة مستعبدة في حملتهم الإعلانية لقضاء العطلات.

وكسرت كارداشيان الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا صمتها أخيرًا ليلة الأحد، مستنكرة العلامة التجارية، التي تتعاون معها كثيرًا وأصبحت وجهًا لوجه، مشيرة إلى كيف أنها شعرت بالاشمئزاز بسبب هذه الصور التي تنتهك حقوق الإطفاق.

لكن على وسائل التواصل الاجتماعي ، بدا المستخدمون متشككين في بيان كارداشيان الذي استغرق أيامًا لإعداده، حيث اقترح الكثيرون أن قطع العلاقات مع العلامة التجارية الإسبانية سيكون مناسبًا الآن، والتي تروج للاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتسأل الجمهور، عن صدق ردها عندما ظهرت صور لكارداشيان وهي تقوم بتصوير أزياء مرتجلة في سروال قصير ساخن قبل وقت قصير من إصدار بيانها.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بيان كارداشيان، الذي صرحت فيه بأنها "صُدمت" بما شاهدته، لم يمنعها على ما يبدو من نشرها لالتقاط صورة مساء السبت، حيث شوهدت وهي تتجه منفردة، وتتباهى بساقيها أثناء خروجها من سيارتها.

ونزلت كارداشيان في قمة رمادية تحت معطف طويل من الجلد الأسود ونظارات شمسية كبيرة الحجم، كما عرضت ساقيها مع شورت دينيم ريك أوينز الأنيق، واستكملت مظهرها بكعب عاري بينما كانت تحمل حقيبة يد ذهبية متلألئة.

وبعد يوم تقريبًا، أوضحت كارداشيان صمتها لأنها قامت ببساطة ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بما حدث.

وقالت " التزمت الصمت خلال الأيام القليلة الماضية، ليس لأنني لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملات Balenciaga الأخيرة، ولكن أردت فرصة للتحدث إلى فريقهم لأفهم كيف يمكن أن يحدث هذا".

وبدا أن المعجبين غاضبون من أن كارداشيان لم تتخذ موقفًا صارمًا ضد العلامة التجارية وبدلاً من ذلك بدا أنها تأخذ درجة الحرارة من أتباعها.

ووفقا للصحيفة اتخذت الماركة الشهيرة، التي شعرت بالحرج الواضح بسبب حملتها غير، خطوة جذرية بمسح صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت " كارداشيان"بصفتي أم لأربعة أطفال ، صدمتني تلك الصور المزعجة. يجب أن تحظى سلامة الأطفال بأعلى درجات الاحترام ويجب ألا يكون لأي شيء ضدها مكان في مجتمعنا - هذه الفترة".

وأعادت بعد ذلك إصدار البيان الذي شهد تغيير بعض الصياغة باستخدام لغة أقوى مضيفة: "أي محاولات لتطبيع إساءة معاملة الأطفال من أي نوع لا ينبغي أن يكون لها مكان في مجتمعنا".

وقالت "أنا أقدر إزالة Balenciaga للحملات والاعتذار أثناء حديثي معهم، وأعتقد أنهم يتفهمون خطورة القضية وسيتخذون الإجراءات اللازمة حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا".

وفي منشور إضافي ، على موقعي انستجرام وتويتر قالت كارداشيان إنها تعيد النظر في علاقتها بعلامة الأزياء ولكن لم يكن لديها الكثير من القرارات الثابتة حتى الآن.

وأضافت "بالنسبة لمستقبلي مع Balenciaga، أقوم حاليًا بإعادة تقييم علاقتي مع العلامة التجارية ، واستنادًا إلى استعدادهم لقبول المساءلة عن شيء لم يكن يجب أن يحدث أبدًا في البداية والإجراءات التي أتوقع أن أراهم يتخذونها لحماية الأطفال".