الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الإثنين

الفضة
الفضة
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شهدت أسعار الفضة استقرارًا اليوم الإثنين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

وسجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 16.93 جنيه.

وسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 16.24 جنيه.

وسجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 15.58 جنيه.

وسجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 15.25 جنيه.

وسجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 13.92جنيه.

وسجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 14.74 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999

سجل سعر جرام الفضة 22.57 جنيه.

وسجل سعر أونصة الفضة 669.545 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,102.67 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,196.96 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,192.67 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,156.98 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,213.34 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 20,124.81 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

وسجل سعر سعر جرام الفضة 16.62 جنيه.

وسجل سعر أونصة الفضة 517.076  جنيه.  

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 831.22 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,662.44 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,324.88 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,156.11 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 8,312.21 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 16,624.42جنيه.

أسعار الفضة استقرار ا اليوم الأثنين ارتفاع خلال الأسابيع الماضية أونصة الفضة الأسابيع الأسابيع الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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