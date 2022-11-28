الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين: الصين وروسيا ترفضان الهيمنة أحادية القطب وسياسة القوة الغاشمة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اجتماعه مع السفير الروسي لدى بكين إيجور مورجولوف، بأن الصين وروسيا لن تعترفا أبدًا بسياسة القوة الغاشمة والهيمنة أحادية القطب.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن وانج يي قوله: "تدعو الصين وروسيا معًا إلى عالم متعدد الأقطاب ولا يعترفان بالهيمنة أحادية القطب".

وتابع أن البلدين "تدافعان بحزم عن نظام العلاقات الدولية مع الأمم المتحدة التي تلعب الدور المركزي، وهو نظام عالمي قائم على القانون الدولي، إنهما يرفضان سياسة القوة الغاشمة".

وأضاف أن "هذا الموقف في الجانب الصحيح من التاريخ ويتماشى مع توجهات التطور الحديث"، موضحًا أن الصين وروسيا ستعززان التنسيق والتعاون فيما بينهما، بغض النظر عن الوضع الدولي المتغير.

وقال: "بغض النظر عن التغييرات التي قد تحدث في الوضع الدولي، ستواصل الصين وروسيا، الجارتان العظيمتان، بناء الثقة المتبادلة الاستراتيجية والتعاون العملي، وتطوير الشراكة والتنسيق الاستراتيجي الشامل بينهما، والدفاع عن عدم الانحياز والعدالة في الساحة العالمية".

كما رحب وزير الخارجية الصيني بتعيين مورجولوف سفيرًا لروسيا لدى بلاده، ووعد بتقديم دعم شامل له.

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