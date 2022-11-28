الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هشام عنانى: بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان تربص بالسياسة المصرية

هشام عناني
هشام عناني
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قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن البيان الصادر عن 175 عضو بالبرلمان الأوروبي ليس جديداً على السياسة والتربص الأوروبي الأمريكي بالسياسة والدولة المصرية. 

 

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الموضوع له تاريخ وسوف يستمر، لافتًا إلى أن أنه من المتوقع حدوث حرب ضروس مع نمو الدولة المصرية وثبات الدولة المصرية، خاصة بعد فشل كل الدعوات التي تحاول أن تقوض الأمن والاستقرار في مصر.

 

وأوضح عناني، أن ماجاء في هذا البيان هو محض افتراء جملة وتفصيلًا، لافتاً إلى أن ما جاء في بيان مجلس الشيوخ المصري بعد مجلس النواب يعتبر وقفة برلمانية حقيقية تؤكد على وعي برلماني كامل بما يحاك من مؤامرات ضد الدولة المصرية في محاولة لتشويهها.

 

وأشار إلى أن توقيت بيان البرلمان الأوروبي الصادر بعد نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ الذي أكد نجاح الدولة المصرية في استضافة هذا العرس العالمي ومن ثم انتهى بنتائج تفخر بها الدولة المصرية، والتي نادت بتفعيل الإجراءات اللازمة لحماية الكرة الأرضية ، فكان لابد من خروج مثل هذا البيان من البرلمان الأوروبي في محاولة لتقويض هذا النجاح بإطلاق هذه الهجمة للنيل من سمعة الدولة المصرية.

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