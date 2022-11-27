ألفارو موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وتعادل منتخب إسبانيا مع نظيره ألمانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفاز ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

"موراتا" ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة اليوم مع منتخب إسبانيا أمام ألمانيا التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث سجل هدف بلاده الوحيد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إسبانيا لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب ألمانيا على أول نقطة في البطولة ليظل في المركز الرابع والأخير.