الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الهولندية تفرق مشجعي المنتخب المغربي بالهراوات

منتخب المغرب
منتخب المغرب
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فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، اليوم الأحد، عدد من المشجعين للمنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البلجيكي، في نهائيات كأس العالم في قطر، مستخدمة الهراوات لتفريق المتظاهرين.

وتجمع في روتردام نحو 500 شخص قرب وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسب ما ذكرت الشرطة، وفقا لفرانس برس.

وقالت شرطة روتردام: "ألقى مشجعون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالهراوات".

وأظهرت أشرطة فيديو عناصر شرطة مجهزين بهراوات ودروع في وسط المدينة.

كما فرقت شرطة مكافحة الشغب مشجعين في أمستردام ولاهاي.

فيما احتفل أفراد من الجالية المغربية الكبيرة في هولندا بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية بعيد انتهاء المباراة.

فيما يلقى فريق كرة القدم المغربي متابعة كبيرة في هولندا، حيث يحظى الجناح الهولندي المولد حكيم زياش بشعبية واسعة - وقد ألغي هدف له قبيل انتهاء الشوط الأول. وبدأ زياش مسيرته في هولندا ولعب لصالح فريق أياكس أمستردام لأربع سنوات قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2020.

شرطة مكافحة الشغب الهولندية المشجعين نهائيات كأس العالم كأس العالم قطر مستخدمة الهراوات

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