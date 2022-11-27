إسبانيا وألمانيا «حبايب» بتعادل إيجابى فى كأس العالم 2022

فرض منتخب ألمانيا التعادل على إسبانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد البيت في قمة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب إسبانيا سيطر على أغلب أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا تحديدًا في الدقيقة السابعة عن طريق داني أولمو بتسديدة صاروخية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها نوير لتصطدم بعد ذلك بالعارضة.

وفي الدقيقة 33، ذهب داني أولمو بهجمة مرتدة على مرمى نوير من الجهة اليسرى، ليمرر كرة بالعرض لـ فيران توريس، لكن الأخير سدد الكرة فوق الشباك بغرابة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ثيلو كيرير مدافع منتخب ألمانيا بعد تدخله على فيران توريس في الدقيقة 37.

وسجل أنطونيو روديجير هدفًا لـ ألمانيا بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جهة اليمين من كيميتش في الدقيقة 40 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتحصل سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 للخشونة.

واستمرت سيطرة منتخب إسبانيا في الشوط الثاني، لكن التهديد جاء عن طريق ألمانيا بتسديدة قوية من كيميتش من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة جوندوجان، لكن يوناي سيمون تصدى لها ببراعة في الدقيقة 55.

واستطاع البديل ألفارو موراتا تسجيل هدف التقدم لـ إسبانيا في الدقيقة 62 من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جوردي ألبا من الجهة اليسرى، حيث سبق زوله ووضع الكرة في شباك نوير بتسديدة رائعة.

وكاد أسينسيو أن يُوسع الفارق لـ إسبانيا في الدقيقة 65 من هجمة مرتدة لكنه سدد الكرة فوق مرمى نوير.

لاعبو منتخب ألمانيا كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق موسيالا الذي انفرد بمرمى إسبانيا، لكن سيمون تصدى لتسديدته ببراعة.

وتمكن البديل نيكلاس فولكروج من تسجيل هدف التعادل لـ ألمانيا في الدقيقة 83 بتسديدة يمينية قوية من داخل منطقة جزاء إسبانيا من متابعة لتمريرة زميله جمال موسيالا، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إسبانيا لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب ألمانيا على أول نقطة في البطولة ليظل في المركز الرابع والأخير.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ثيلو كيهرير- أنطونيو روديجير- ديفيد راوم،- نيكلاس زوله.

خط الوسط: يوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا - إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - توماس مولر - سيرجي جنابري.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا - إيمريك لابورت، رودريجو - داني كارفاخال

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو

يُذكر أن منتخب إسبانيا حقق انتصارًا كاسحًا على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف مقابل لا شيء، فيما خسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين لهدف في الجولة الأولى.