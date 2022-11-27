الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شوط أول سلبي بين ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

ألمانيا وإسبانيا
ألمانيا وإسبانيا
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خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة ألمانيا وإسبانيا في قمة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب إسبانيا سيطر على أغلب أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا تحديدًا في الدقيقة السابعة عن طريق داني أولمو بتسديدة صاروخية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها نوير لتصطدم بعد ذلك بالعارضة.

وفي الدقيقة 33، ذهب داني أولمو بهجمة مرتدة على مرمى نوير من الجهة اليسرى، ليمرر كرة بالعرض لـ فيران توريس، لكن الأخير سدد الكرة فوق الشباك بغرابة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ثيلو كيرير مدافع منتخب ألمانيا بعد تدخله على فيران توريس في الدقيقة 37.

وسجل أنطونيو روديجير هدفًا لـ ألمانيا بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جهة اليمين من كيميتش في الدقيقة 40 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتحصل سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 للخشونة.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ثيلو كيهرير- أنطونيو روديجير- ديفيد راوم،- نيكلاس زوله.

خط الوسط: يوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا - إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - توماس مولر - سيرجي جنابري.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا - إيمريك لابورت، رودريجو - داني كارفاخال

خط الوسط:  سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو

يُذكر أن منتخب إسبانيا حقق انتصارًا كاسحًا على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف مقابل لا شيء، فيما خسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين لهدف.

المانيا ألمانيا وإسبانيا اسبانيا روديجير كأس العالم 2022

رئيس التحرير

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